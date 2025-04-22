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Batman'da Köprüden Düşen Otomobilde Üç Kişi Yaralandı

Batman'da köprüden düşen bir otomobildeki 3 kişi yaralandı, E.A'nın durumu ağır.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 18:20
Batman'da Köprüden Düşen Otomobilde Üç Kişi Yaralandı

Batman'da Kaza: Köprüden Düşen Otomobilde Üç Yaralı

Batman'ın Belde Mahallesi'nde meydana gelen kazada, F.D. (43) yönetimindeki 45 ABA 440 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir köprüden demir yoluna düştü.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü F.D. ile birlikte araçta bulunan E.A. (50) ve E.D. (35) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.A.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın nedenleri üzerine soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili detayların araştırılmasına devam ediliyor.

Batman'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Batman'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Batman'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Batman'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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