Batman'da Kundaklama ve Kurşunlama Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı

Batman'da yaklaşık iki ay önce Güneykent Mahallesi'nde meydana gelen bir ikametin kurşunlanması ve bir iş yerinin kundaklanması olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Operasyon ve gözaltılar

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların aydınlatılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin titiz kamera incelemeleri ve detaylı saha çalışmaları sonucu 6 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Ele geçirilen malzemeler

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet uzun namlulu tüfek şarjörü, 3 adet tabanca şarjörü ve 36 adet kartuş ele geçirildi.

