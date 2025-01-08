Batman'da Okul Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 20 Yaralı

Okul Servisi ve Otomobil Çarpıştı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 17'si öğrenci toplam 20 kişi yaralandı. Olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Sinema etkinliğine katılan öğrencileri taşıyan 72 S 0111 plakalı servis aracı, Nimet K. idaresindeki 34 YC 6176 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza ve Yaralılar

Kazada, 17 öğrenci ile öğretmen ve sürücüler hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hemen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın nedenine dair detaylar henüz netlik kazanmadı.