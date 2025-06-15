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Batman'da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 17:58
Batman'da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Batman'da Panelvan ile Traktör Çarpıştı

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir panelvan ile traktör çarpıştı. Bu talihsiz olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Uzunyazı köyü Seymenler mezrası mevkisinde gerçekleşti. Zekeriya E. (21) yönetimindeki 72 ABZ 285 plakalı traktör ile, Osman U. (32) idaresindeki 34 FMP 287 plakalı panelvan, çarpıştı.

Olay sonucu yaralananlardan, sürücü Zekeriya E. ile traktörde bulunan Celal E. (15) ve Yahya E. (17) hastaneye kaldırıldı. Yahya E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Acil Müdahale

Kaza ihbarının ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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