Batman'da Parke Taşıyla Kedi Yaralayan Şahsa Adli İşlem Başlatıldı

Batman'da Kedi Yaralayan Zanlıya Adli İşlem

Batman'da, parke taşıyla kedi yaralayan şahsa yönelik adli işlem başlatıldığı bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada Eskihamur köyü Nejan mezrasında yaşayan Mehmet Şerif A.'nın, sahipsiz bir kediye parke taşı attığı ve kediyi yaraladığı kaydedildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Olayın duyulmasının ardından, durum Batman Cumhuriyet Savcılığına bildirildi. Valilik, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, konuyla ilgili suç tespiti ve duyurusu çerçevesinde tutanak hazırladığını açıkladı. Mehmet Şerif A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yaralı Kedi Tedavi Altında

Yaralı kedi ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından kurtarıldı ve Batman Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Kedinin tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.