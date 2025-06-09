DOLAR
39,27 -0,2%
EURO
44,88 -0,18%
ALTIN
4.204,3 -0,19%
BITCOIN
4.328.341,76 -1,41%

Batman'da Şehit Öğretmen ve Askerler İçin Anma Töreni

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırılarında şehit olan Aybüke öğretmen ve 2 asker için anma töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 14:20
Batman'da Şehit Öğretmen ve Askerler İçin Anma Töreni

Batman'da Şehit Öğretmen ve Askerler İçin Anma Töreni

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar için anma töreni düzenlendi.

Yalçın'ın Anısına Saygı Duruşu

Törende, ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İlçe Müftüsü Hakan Çağıran tarafından okunan dua sonrasında, Aybüke öğretmenin şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı.

Kozluk Kaymakamı'ndan Anlamlı Konuşma

Katılımcılar, daha sonra Yalçın'ın görev yaptığı okula geçti. Törende konuşan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, şehit öğretmen Yalçın'ı şehadetinin 8. yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Yalçın’ın azmiyle oluşturduğu müzik sınıfına dikkat çeken Güngör, "Eğitim azmiyle etrafına ışık olmuştu" dedi.

Öğrencilerinin En Mutlu Gününde Şehit Olmuştu

Güngör, Yalçın'ın 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karne dağıttıktan sonra şehit düştüğünü hatırlatarak, "Bir öğretmen için en önemli günde, karne gününde maalesef öğretmenimiz bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi" ifadelerini kullandı.

Şehitlerimiz Ölümsüzdür

Kaymakam Güngör, Yalçın’ın hatırasını yaşatacaklarını vurgulayarak, "Şehitlerimiz bizim için ölümsüzdür. Vatanı, milleti ve devleti temsil eder. Öğretmen arkadaşları ve öğrencileri de bizlere emanettir. İnanıyorum ki bu sınıftan binlerce Aybüke yetişecektir. Mekanı cennet olsun" dedi.

Şehit Askerler İçin de Dua Edildi

Anma törenine katılanlar, daha sonra Yalçın'ın şehit olduğu saldırı sonrası, teröristin "dur" ihtarına uymayarak aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ın şehit düştüğü Bekirhan Jandarma Karakolu'na geçti. Burada da şehit askerler için karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Törene, çok sayıda kurum temsilcisi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan öğretmen...

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan öğretmen...

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Togo'da Kurban Eti Dağıtımında 21 Bin Aileye Destek Oldu
2
Tunus'tan Gazze'ye Mağrip Direniş Konvoyu Yola Çıktı
3
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Ordu'da İntihar İddiasında Kayınvalide Tutuklandı
5
İngiltere Büyükelçisi Morris, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı Ziyaret Etti
6
Özgür Özel'den İlhan Cihaner'e Taziye Ziyareti
7
Iğdır'da Öğrenciler Ermeni Katliamını Unutmadı

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

Temmuz'da Benzin, Sigara ve Alkol Fiyatlarına Yüzde 13 Zam Geliyor!

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri