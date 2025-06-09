Batman'da Şehit Öğretmen ve Askerler İçin Anma Töreni

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar için anma töreni düzenlendi.

Yalçın'ın Anısına Saygı Duruşu

Törende, ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İlçe Müftüsü Hakan Çağıran tarafından okunan dua sonrasında, Aybüke öğretmenin şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı.

Kozluk Kaymakamı'ndan Anlamlı Konuşma

Katılımcılar, daha sonra Yalçın'ın görev yaptığı okula geçti. Törende konuşan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, şehit öğretmen Yalçın'ı şehadetinin 8. yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Yalçın’ın azmiyle oluşturduğu müzik sınıfına dikkat çeken Güngör, "Eğitim azmiyle etrafına ışık olmuştu" dedi.

Öğrencilerinin En Mutlu Gününde Şehit Olmuştu

Güngör, Yalçın'ın 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karne dağıttıktan sonra şehit düştüğünü hatırlatarak, "Bir öğretmen için en önemli günde, karne gününde maalesef öğretmenimiz bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi" ifadelerini kullandı.

Şehitlerimiz Ölümsüzdür

Kaymakam Güngör, Yalçın’ın hatırasını yaşatacaklarını vurgulayarak, "Şehitlerimiz bizim için ölümsüzdür. Vatanı, milleti ve devleti temsil eder. Öğretmen arkadaşları ve öğrencileri de bizlere emanettir. İnanıyorum ki bu sınıftan binlerce Aybüke yetişecektir. Mekanı cennet olsun" dedi.

Şehit Askerler İçin de Dua Edildi

Anma törenine katılanlar, daha sonra Yalçın'ın şehit olduğu saldırı sonrası, teröristin "dur" ihtarına uymayarak aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ın şehit düştüğü Bekirhan Jandarma Karakolu'na geçti. Burada da şehit askerler için karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Törene, çok sayıda kurum temsilcisi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.