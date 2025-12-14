Batman'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın — Sürücünün Dikkati Facianın Önüne Geçti

Batman'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Sürücünün dikkati olası faciayı engelledi

Batman’ın Pınarbaşı Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobilin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araçta başlayan yangın, çevredekilerin ve sürücünün dikkatini çekti.

Yangını fark eden sürücü, otomobili güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek durdurdu ve durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan araca hızlı müdahale etti.

İtfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

