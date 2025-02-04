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Batman'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Batman-Hasankeyf kara yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:24
Batman'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Batman'da Otobüs Yangını

Batman - Seyir halindeki bir yolcu otobüsü, Batman-Hasankeyf kara yolunda motor kısmında çıkan yangın nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. 34 EN 3737 plakalı otobüsün sürücüsünün henüz belirlenememesi dikkat çekerken, olayın şokunu yaşayan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Alevler Yükselmeye Başladı

Yangın, otobüs şoförü alevleri fark edince hemen aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yol Kısa Süreliğine Kapandı

Yangın sonrası Batman-Hasankeyf kara yolunun bir süre trafiğe kapandığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesinin ardından yol açıldı, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın olayı, yolcu güvenliği açısından önemli bir örnek teşkil ediyor ve benzeri durumları önlemek adına yolcu taşımacılığı yapan firmaların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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