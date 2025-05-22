Batman'da Türk Mutfağı Haftası'nda Yerel Lezzetler Tanıtıldı

Batman'da gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, bölgelere özgü yemekler okul öncesi öğrencilere tanıtıldı. Kentin Damla Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, ebeveynler Türkiye'nin farklı yörelerine ait 25 farklı yemek ve içecek hazırladı.

Hazırlanan lezzetler, okul bahçesinde kurulan stantlara yerleştirildi. Stantları ziyaret eden öğrenciler, hem yemek ve içecekleri yakından tanıma fırsatı buldular hem de bu geleneksel tatlardan tadım yapma imkanı elde ettiler.

Okul Müdürü Hayrettin Tutuş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağının tanıtımına yönelik bu buluşmanın önemine vurgu yaptı. Tutuş, “Bugün yaklaşık 25 çeşit yiyecek ve içecekle buradayız. Amacımız, geleneksel Türk mutfağının köklü lezzetlerini hatırlatmak, gün yüzüne çıkarmak ve onları mutfaklarımızda erişilebilir hale getirmektir.” dedi.

Batman'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, farklı bölgelere özgü yemekler okul öncesi öğrencilere tanıtıldı. Hazırlanan yemek ve içecekler okul bahçesinde kurulan stantlara yerleştirildi. Stantları gezen öğrenciler, hem yemek ve içecekleri tanıma hem de bunlardan tatma imkanı buldu.

Batman'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, farklı bölgelere özgü yemekler okul öncesi öğrencilere tanıtıldı. Hazırlanan yemek ve içecekler okul bahçesinde kurulan stantlara yerleştirildi. Stantları gezen öğrenciler, hem yemek ve içecekleri tanıma hem de bunlardan tatma imkanı buldu.