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Batman'da Uçurtma Şenliği ile Türk Kızılay'ın 157. Yılı Kutlandı

Türk Kızılay, Batman'da düzenlediği uçurtma şenliği ile 157. yılını coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 20:40
Batman'da Uçurtma Şenliği ile Türk Kızılay'ın 157. Yılı Kutlandı

Türk Kızılay, Batman'da Uçurtma Şenliği Düzenledi

Batman'da, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 157. yılı dolayısıyla renkli ve eğlenceli bir uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Bu özel etkinlik, Gültepe Mahallesi'ndeki Karabağ Parkı'nda Türk Kızılay Batman Şubesi öncülüğünde yapıldı.

Çocukların neşeyle uçurtma uçurduğu şenlikte, katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu ve çeşitli oyunlarla eğlenceli anlar yaşandı. Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın 11 Haziran 1868'de kurulduğunu hatırlatarak, bu özel günde çocukların ve ailelerinin birlikte mutlu anlar yaşadığını belirtti.

Okçu, “Bugün çocuklarımız aileleri ve kardeşleriyle birlikte uçurtma uçuruyorlar. Etkinliğimiz kapsamında çocuklarımıza çeşitli ikramlarda da bulunduk. Ayrıca çocuklarımızla çeşitli oyunlar oynadık. Böyle zannediyorum ki çocuklar iyi bir gün geçirdi. Neşeli bir gün geçirdi. Kızılay'a ilişkin de iyi kanaatleri oluştu. Farkındalık oluştu diye düşünüyorum.” diyerek etkinliğin önemine değindi.

Bu keyifli etkinlik, Batman’da yaşayan çocuklara unutulmaz anlar yaşatırken, Türk Kızılay’ın toplumsal duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Batman’da Türk Kızılay’ın kuruluşunun 157. yılı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi. Gültepe...

Batman’da Türk Kızılay’ın kuruluşunun 157. yılı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi. Gültepe Mahallesi'ndeki Karabağ Parkı'nda Türk Kızılay Batman Şubesince düzenlenen şenlikte çocuklar uçurtma uçurup eğlenceli zaman geçirdi.

Batman’da Türk Kızılay’ın kuruluşunun 157. yılı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi. Gültepe...

Batman’da Türk Kızılay’ın kuruluşunun 157. yılı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi. Gültepe Mahallesi'ndeki Karabağ Parkı'nda Türk Kızılay Batman Şubesince düzenlenen şenlikte çocuklar uçurtma uçurup eğlenceli zaman geçirdi.

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