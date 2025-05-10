Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı

Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 18’i tutuklandı.

Valilikten edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden kente sevk edilen uyuşturucuları torbacılık yöntemiyle satan 21 şüpheliyi tespit etmek için harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 15 farklı adrese baskın düzenleyerek, 514 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, 67 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 21 kartuş ve 2 kasatura ele geçirdi. Ayrıca, 38 bin liraya da el konuldu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18’i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 18'i tutuklandı. Ekiplerce 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 514 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, 67 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 21 kartuş ve 2 kasatura ele geçirildi, 38 bin liraya el konuldu.