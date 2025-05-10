DOLAR
38,74 0%
EURO
43,4 0%
ALTIN
4.146,9 0%
BITCOIN
4.007.679,36 -0,23%

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı

Batman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 18'i tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:56
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı

Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 18’i tutuklandı.

Valilikten edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden kente sevk edilen uyuşturucuları torbacılık yöntemiyle satan 21 şüpheliyi tespit etmek için harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 15 farklı adrese baskın düzenleyerek, 514 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, 67 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 21 kartuş ve 2 kasatura ele geçirdi. Ayrıca, 38 bin liraya da el konuldu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18’i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 18'i tutuklandı....

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 18'i tutuklandı. Ekiplerce 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 514 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, 67 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 21 kartuş ve 2 kasatura ele geçirildi, 38 bin liraya el konuldu.

İLGİLİ HABERLER

ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Geri Sayım Başladı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Yapıldı
2
Siirt'te Sağlık İçin Pedal Çevirildi
3
Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
4
Kars'ta Sağanak ve Dolu Taşkınlara Neden Oldu
5
Balıkesir'de Kaza: Tırdan Yola Savrulan Cam Şişeler Trafiği Aksattı
6
Brüksel'de 9 Mayıs Avrupa Günü Coşkuyla Kutlandı
7
Mardin'de Husumetli İki Aile Bir Araya Geldi

ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Geri Sayım Başladı!

Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu