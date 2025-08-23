Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Valilik açıklamasına göre kent girişinde durdurulan araçta 100 gram metamfetamin ele geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.