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Batman'da Yaralı Şahin Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde jandarma, yaralı bir şahini tedavi ettirmek üzere aldı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 10:42
Batman'da Yaralı Şahin Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir şahin, tedavi altına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Tepecik köyü kırsalında, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında ayağından yaralı bir şahin keşfetti.

Yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılacak olan sağlık kontrolleri ve tedavi sürecinin ardından, şahin, doğal yaşam alanına yeniden bırakılacak.

Bu tür olaylar, yaban hayatının korunması adına yürütülen çalışmalara ışık tutuyor ve bölgedeki ekosistemin dengesinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Batman'ın Beşiri ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

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