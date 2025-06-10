Batman'daki Balıklı Göl Restorasyonu Tamamlandı: Turizme Açıldı

3 Bin Yıllık Tarih Yeniden Ziyarete Açıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yer alan ve yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Erzen Antik Kenti'ndeki Balıklı Göl, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından turizme açıldı.

Valilik öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kozluk Kaymakamlığı işbirliğiyle geçen yıl aralık ayında başlatılan restorasyon süreci sona erdi. Balıklı Göl'ün resmi açılışı, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Turizm Hedefleri Büyüyor

Açılışta konuşan Vali Canalp, Batman'ı bu yıl 500 bin, gelecek yıl ise 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini hedeflediklerini vurguladı. Erzen Antik Kenti'nin, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini aktaran Canalp, "Burası yapacağımız işlerin aslında başlangıcıdır. Burada bir Roma hamamı ve havuzu var. Romalılar burayı şifa kaynağı olarak kullanmış." dedi.

Canalp ayrıca, restorasyon çalışmalarının ilerleyen safhalarda da süreceğini belirterek, Erzen Antik Kenti'ni yeniden gün yüzüne çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Tarihi Zenginlikler ve Huzur

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu ise, tarihi yerlerin kentin turizmine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, "Bölgenin artık huzurla ön plana çıktığını kaydediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bu tarihi dokuyu görmek için buraya geliyor. Bu güzellikleri gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Balıklı Göl, bölge turizminin geliştirilmesi adına atılan büyük bir adım olma özelliği taşıyor ve bu değerli alanın ziyaretçilerle buluşması, Batman'ın kültürel mirasını daha geniş bir kitleye tanıtma fırsatını da beraberinde getiriyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'nde yer alan balıklı göl, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'nde yer alan balıklı göl, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.