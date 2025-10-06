Batman Kozluk'ta Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde park halindeki tıra çarpan tırdaki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı; yaralı Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 23:04
Kozluk Bekirhan beldesinde meydana geldi

Batman'ın Kozluk ilçesi Bekirhan beldesi yakınlarında meydana gelen kazada bir tır, yol kenarında park halinde bulunan başka bir tıra çarptı.

Kaza, F.Ç. idaresindeki 23 EY 176 plakalı tırın kontrolden çıkararak park halindeki 01 TL 633 plakalı tıra çarpması sonucu gerçekleşti.

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, park halindeki tırın sürücüsü S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü F.Ç., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

