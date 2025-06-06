Batman, Şırnak ve Elazığ'da Bayramlaşma Coşkusu

Batman'da Bayramlaşma Programı

Kurban Bayramı dolayısıyla Batman'da anlam dolu bir bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Batman Valisi Ekrem Canalp, Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte il protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşma coşkusunu paylaştı.

Vali Canalp, konuşmasında bayramların toplumsal dayanışma günleri olduğunu vurguladı ve huzur içerisinde bir bayram geçirilmesi için tüm kamu kurumlarının gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Etkinliğe AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve çeşitli kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Şırnak'ta Birlik Mesajları

Şırnak'ta da bayram coşkusu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaşandı. Şırnak Valisi Birol Ekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen birlik, beraberlik ve kardeşlik projesinin önemine dikkat çekti ve Şırnak'ın Türkiye'nin en huzurlu şehirleri arasında yer aldığını belirtti.

Vali Ekici, huzurun sağlanmasında jandarma, emniyet ve güvenlik korucularının büyük katkılarını vurguladı ve şehitleri anarak, herkesin huzura sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, huzurun sağlanmasının iş ve bereketi de beraberinde getirdiğini söyledi. Etkinlik, protokol üyelerinin vatandaşlarla bayramlaşması ile sona erdi.

Elazığ'da Huzurevi Ziyareti

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle çeşitli ziyaretlerde bulundu. Vali Hatipoğlu, eşi Ayfer Hatipoğlu ile birlikte Elazığ Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bayramlaşma programına katıldı.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Vali, ardından çocuk evlerini ziyaret ederek çocuklara bayram hediyeleri takdim etti. Bu anlamlı ziyaretler, toplum dayanışmasının göstergesi oldu.

Batman Valisi Ekrem Canalp (sağda) Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda, il protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Batman Valisi Ekrem Canalp (sağda) Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda, il protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.