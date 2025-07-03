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Batman Üniversitesi'nde En Büyük Üniversite Camisi İnşaatında Sona Gelindi

Batman Üniversitesi'nde inşa edilen cami, Türkiye'nin en büyük üniversite camisi olma özelliği taşıyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 12:01
Batman Üniversitesi'nde En Büyük Üniversite Camisi İnşaatında Sona Gelindi

Batman Üniversitesi'nde En Büyük Üniversite Camisi İnşaatında Sona Gelindi

Batman Üniversitesi yerleşkesinde yapımı hızla devam eden cami inşaatında sona yaklaşıldı. Toplam 12.846 metrekarelik kullanım alanına sahip cami, üniversitenin ibadet ve sosyal alan ihtiyacını karşılamak amacıyla özel olarak tasarlandı.

Rektör Demir'den Açıklama

Üniversite bünyesindeki caminin inşaatını yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. İdris Demir, caminin mimari yapısının hem ibadet hem de sosyal faaliyetler için uygun olduğunu belirtti. Ağustos ayında tamamlanması planlanan inşaatın ardından eylül ayında caminin ibadete açılması hedefleniyor.

Cami İçin Önemli Detaylar

Prof. Dr. Demir, caminin şadırvan, revak, avlu ve ibadet alanlarıyla birlikte 8.000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına göre, bu cami Türkiye'deki en büyük üniversite camisi olma unvanını taşıyacak ve hem Batman'ın hem de bölgenin en büyük dini yapılarından biri haline gelerek diğer üniversitelere örnek olmayı hedefliyor.

Külliye Anlayışıyla Tasarım

Prof. Dr. Demir, caminin yalnızca ibadet mekanı olarak değil, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindeki külliye anlayışına uygun şekilde tasarlandığını vurguladı. Ayrıca bu camide bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. Bu projeyi Batman Üniversitesi olarak hayata geçirmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Batman Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren cami inşaatında sona yaklaşıldı. Üniversite...

Batman Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren cami inşaatında sona yaklaşıldı. Üniversite yerleşkesinde toplam 12 bin 846 metrekarelik kullanım alanına sahip caminin inşaatını inceleyen Rektör Prof. Dr. İdris Demir, açıklamada bulundu.

Batman Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren cami inşaatında sona yaklaşıldı. Üniversite...

Batman Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren cami inşaatında sona yaklaşıldı. Üniversite yerleşkesinde toplam 12 bin 846 metrekarelik kullanım alanına sahip caminin inşaatını inceleyen Rektör Prof. Dr. İdris Demir, açıklamada bulundu.

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