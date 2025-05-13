Batman Valisi Canalp, Çölyak Hastalarıyla Glütensiz Kafe'de Buluştu

Batman Valisi Ekrem Canalp, Çölyak Hastalarıyla Buluştu

Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediyesine ait Glütensiz Kafe'de çölyak hastalarıyla bir araya geldi. Jiyan Park'taki bu özel kafenin açılışına katılan Canalp, bu mekanın çölyak hastalarına destek olmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Glütensiz Ürünlerle Hizmet

Vali Canalp, burada üretilen glütensiz ekmek ve diğer çeşitli ürünlerin bölgedeki çölyak hastalarına hizmet sunmak için hazırlandığını belirtti. Kanalp, "Burada üretmiş olduğumuz ürünler, sadece Batman değil, Siirt, Mardin, Bitlis ve Şırnak’tan gelen hastalara da hitap ediyor," dedi.

Toplantının sonunda, Vali Canalp, çölyak hastalarıyla birlikte bir pasta keserek bu anlamlı buluşmayı taçlandırdı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediyesine ait Glütensiz Kafe'de çölyak hastalarıyla buluştu.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediyesine ait Glütensiz Kafe'de çölyak hastalarıyla buluştu.