Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama

Battalgazi Belediyesi, Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'nde altyapı sonrası bozulan yollarda asfalt yama yaparak kış öncesi bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:00
Fen İşleri ekipleri bozulan yolları onarıyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamurlu Mahallesi ve mahalle sınırları içinde yer alan Venk Tepesi'nde altyapı çalışmalarının ardından bozulan yollarda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçe genelinde kış öncesi yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan düzenlemelerle yol yüzeyindeki bozulmalar giderilerek ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan noktalarda titiz bir çalışma yürüten ekipler, kısa sürede tamamlanan müdahalelerle bölge halkının güvenli ve konforlu ulaşımına katkı sağladı.

Planlama ve devam eden çalışmalar

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, mahallelerde tespit edilen ihtiyaçlara göre yol düzenleme çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirtti. Belediye, kış şartları ağırlaşmadan sorunlu bölgelerdeki bakım çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.

