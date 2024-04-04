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“Bay Sinema” lakabı ile bilinen Türker İnanoğlu’na veda

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan ve “Bay Sinema” ismiyle anılan Türker İnanoğlu, Levent’te son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 15:58
“Bay Sinema” lakabı ile bilinen Türker İnanoğlu’na veda

Türk sinemasına uzun yıllar boyu emek vermiş ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, 2 Nisan günü aramızdan ayrıldı. 88 yaşında hayata veda eden İnanoğlu’nun cenaze töreninde, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü isimin yanı sıra eşi Gülşen Bubikoğlu ile çocukları Zeynep ve İlker İnanoğlu da yer aldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden “Bay Sinema” lakaplı Türker İnanoğlu için ilk olarak TİM Show Center’da bir tören düzenlendi. Törende, ünlü sinemacının eşi Gülşen Bubikoğlu, oğlu İlker İnanoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu duygusal konuşmalarda bulundu. Anma töreninde söz alan isimler arasında Hülya Koçyiğit, Ali Sunal, Cem Yılmaz , Erol Evgin, Nehir Erdoğan, İlker Aksun gibi isimler de vardı.

Tören sonrasında, Levent’teki Hayreddin Paşa Camii’de ünlü sinemacı İnanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazı sonrasında ise Türker İnanoğlu, Kanlıca’da toprağa verildi.

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