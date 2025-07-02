Bayburt-Erzurum Sınırında Hava Aracı Düştü, Yaralılar Var

Bayburt-Erzurum sınırında bir hava aracının düştüğü ihbarı, bölgedeki ekipleri harekete geçirdi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, uçağın düştüğünü ve toplamda 2 yaralı bulunduğunu açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Bayburt ile Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına bir hava aracının düştüğü bildirildi. Bu doğrultuda jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Düşen hava aracının tek motorlu bir uçak olduğu değerlendiriliyor. Ekipler, düştüğü noktanın tespit edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine verdiği demeçte, ekiplerin hem Bayburt hem de Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde arama çalışmalarına devam ettiğini belirtti ve kaymakamın ekiplerle birlikte belirtilen bölgeye geçiş yaptığını ifade etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, akşam saatlerinde gelen ihbar doğrultusunda, AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin seferber olduğunu kaydetti. Eldivan şöyle devam etti: "Şu anda konum tespit etmeyle beraber arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Kesin olan şu var, uçağın düştüğü, 2 yaralı olduğu. Yaralılardan kadın olan kazazedeyle görüştüm. Kendilerini kurtaracağımız yönünde bir beyanımız oldu. İnşallah gece olmadan sağ salim onları kurtaracağımızı düşünüyorum."

Bayburt-Erzurum kırsalı sınırlarında bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Bayburt-Erzurum kırsalı sınırlarında bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.