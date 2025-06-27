Bayburt'ta Bilim Kafe Etkinliği: Modern Arıcılık ve Dijital Bağımlılık Konuları İle Bilgilendirme

Modern Arıcılık ve Dijital Bağımlılık Hakkında Eğitim

Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle düzenlediği "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında "Modern Arıcılık Teknikleri" ve "Dijital Bağımlılık" konularını ele aldı.

Uzmanlar Bilgi Paylaştı

YÖK'ün ülke genelinde başlattığı etkinlikler dizisine katılan Bayburt Üniversitesi, Tuzcuzade Mahalle Odası'nda gerçekleşen programda, Doç. Dr. Yaşar Erdoğan modern arıcılık teknikleri üzerine bilgiler verirken, Doç. Dr. Gökhan Kömür dijital bağımlılık konusunda sunum gerçekleştirdi.

Katılımcılar Aktif Rol Aldı

Etkinlik boyunca vatandaşlar, dijital bağımlılık ve kentteki tarım uygulamaları hakkında uzmanlara sorular yöneltti. Her yaştan dinleyicinin yoğun ilgi gösterdiği bu programda, katılımcılara üniversitenin Tarım ve Hayvancılık Uygulama Alanı'nda üretilen ürünler de ikram edildi.

Üniversite ve Mahalle İlişkisi

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ümit Öz, etkinlik hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Burada hem katılımcıları bilgilendirmenin yanı sıra üniversitemizin ürünlerini de onlarla buluşturduk. Amacımız, bilimsel çalışmaları sokakta, mahalle odalarında vatandaşlarla paylaşmak" ifadelerini kullandı.

Katılımcı Yorumları

Etkinliğe katılan Talat Saka, mahalle kültürünün yaşatıldığı bir ortamda böyle bir etkinlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Etkinlik hem keyifli hem de bilgilendirici geçti" dedi.

Bayburt'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle "Modern Arıcılık Teknikleri" ve "Dijital Bağımlılık" konulu program düzenlendi.

Bayburt'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle "Modern Arıcılık Teknikleri" ve "Dijital Bağımlılık" konulu program düzenlendi.