DOLAR
39,84 -0,09%
EURO
46,74 -0,03%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.274.738,29 -0,19%

Bayburt'ta Bilim Kafe Etkinliği: Modern Arıcılık ve Dijital Bağımlılık Konuları İle Bilgilendirme

Bayburt Üniversitesi, Bilim Kafe etkinliği ile modern arıcılık ve dijital bağımlılığı ele aldı, katılımcılara ilham verdi.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 22:31
Bayburt'ta Bilim Kafe Etkinliği: Modern Arıcılık ve Dijital Bağımlılık Konuları İle Bilgilendirme

Modern Arıcılık ve Dijital Bağımlılık Hakkında Eğitim

Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle düzenlediği "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında "Modern Arıcılık Teknikleri" ve "Dijital Bağımlılık" konularını ele aldı.

Uzmanlar Bilgi Paylaştı

YÖK'ün ülke genelinde başlattığı etkinlikler dizisine katılan Bayburt Üniversitesi, Tuzcuzade Mahalle Odası'nda gerçekleşen programda, Doç. Dr. Yaşar Erdoğan modern arıcılık teknikleri üzerine bilgiler verirken, Doç. Dr. Gökhan Kömür dijital bağımlılık konusunda sunum gerçekleştirdi.

Katılımcılar Aktif Rol Aldı

Etkinlik boyunca vatandaşlar, dijital bağımlılık ve kentteki tarım uygulamaları hakkında uzmanlara sorular yöneltti. Her yaştan dinleyicinin yoğun ilgi gösterdiği bu programda, katılımcılara üniversitenin Tarım ve Hayvancılık Uygulama Alanı'nda üretilen ürünler de ikram edildi.

Üniversite ve Mahalle İlişkisi

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ümit Öz, etkinlik hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Burada hem katılımcıları bilgilendirmenin yanı sıra üniversitemizin ürünlerini de onlarla buluşturduk. Amacımız, bilimsel çalışmaları sokakta, mahalle odalarında vatandaşlarla paylaşmak" ifadelerini kullandı.

Katılımcı Yorumları

Etkinliğe katılan Talat Saka, mahalle kültürünün yaşatıldığı bir ortamda böyle bir etkinlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Etkinlik hem keyifli hem de bilgilendirici geçti" dedi.

Bayburt'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle "Modern Arıcılık...

Bayburt'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle "Modern Arıcılık Teknikleri" ve "Dijital Bağımlılık" konulu program düzenlendi.

Bayburt'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle "Modern Arıcılık...

Bayburt'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle "Modern Arıcılık Teknikleri" ve "Dijital Bağımlılık" konulu program düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Orman Yangını: Gölpazarı'nda Evler Zarar Gördü
2
Kırklareli'nde Şekerin Vücuda Etkileri Konuşuldu
3
Uşak'ta Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Yerlikaya ve Sadenov İle İşbirliği Telefon Görüşmesi
6
Dijital Sanat Akademisi'nden 49 Kursiyere Sertifika Töreni
7
Rize'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!