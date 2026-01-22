Bayburt'ta POMEM Adaylarına İlk Yardım Eğitimi — 'İlk Yardımcı Belgesi' Verildi

Bayburt'ta POMEM Adaylarına İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencilerine yönelik düzenlenen ilk yardım eğitimi, adayların acil durumlarda etkin müdahale kapasitesini artırmayı hedefledi. Eğitimde hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Eğitim İçeriği

Eğitim programında temel yaşam desteği, solunumun sağlanması, kalp durması durumları, kanamalar, kırık, çıkık ve burkulmaların yönetimi ile diğer acil durumlarda uygulanacak doğru ilk yardım yöntemleri ele alındı. Polis adayları, pratik uygulamalarla bilgilerini pekiştirme imkânı buldu.

Belgelendirme ve Süreklilik

Eğitimi başarıyla tamamlayan polis adayları 'İlk Yardımcı Belgesi' almaya hak kazandı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesi ve acil durumlara hızlı, etkili müdahale edebilme yetisinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğini bildirdi.

