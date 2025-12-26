Bayburt’ta Regaip Kandili Coşkusu: Ulu Camii’den Şehir Geneline Maneviyat

Üç Ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili, Bayburt İl Müftülüğü tarafından organize edilen çeşitli etkinliklerle şehrin dört bir yanında idrak edildi. Tarihi camilerden mahalle odalarına, öğrenci yurtlarından gençlik merkezlerine kadar toplumun her kesimi bu mübarek gecede bir araya geldi.

Tarihi Ulu Camii’nde Mevlid heyecanı

Kandil kutlamalarının ana adresi olan Ulu Camiinde program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif ile başladı. Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen programda İl Müftüsü Bayram Danacı gecenin önemi ve Regaip Gecesinin faziletleri hakkında konuştu. Duaların semaya yükseldiği gecede, katılımcılar İslam âlemi için helallik ve birlik temennilerinde bulundu.

Hanımlara özel manevi programlar

Müftülük, hanımlara yönelik etkinlikleri şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Velişaban Mahalle Odasında; Aslı Danacı, Müftü Yardımcısı İlim Tatlı ve TDV Gençlik Kolları temsilcilerinin katıldığı özel bir program düzenlendi. Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde İlim Tatlı tarafından "Regaip Gecesinin Anlam ve Önemi" başlıklı bir konferans verildi. Ayrıca Diyanet Gençlik Merkezinde Kur’an kursu öğreticileri Gülsüm Özkan ve Yasemin Kuzu hanımlarla bir araya gelerek üç ayların bereketi ve kulluk bilincini paylaştı.

Gençlerle gönül köprüsü

Kandil maneviyatı öğrenci yurtlarına da taşındı. Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, KYK Bayburt Erkek Öğrenci Yurdunda üniversiteli gençlerle buluştu. "Üç Aylar ve Kulluk Bilinci" üzerine yapılan sohbette gençlerin manevi gelişimine yönelik mesajlar verildi ve gençlerin soruları cevaplandı.

Bayburt İl Müftülüğü yetkilileri, bu özel gecede toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek etkinliklere katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

