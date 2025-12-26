DOLAR
Yaşar Üniversitesi kırmızı-mor meyvelerden antioksidanlı fonksiyonel gıda geliştirdi

Yaşar Üniversitesi'nde çevre dostu ekstraksiyonlarla kırmızı-mor meyvelerden antioksidan zengini, çiğnenebilir jel formunda bağışıklık destekleyici fonksiyonel gıda geliştirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:18
Yaşar Üniversitesi kırmızı-mor meyvelerden antioksidanlı fonksiyonel gıda geliştirdi

Yaşar Üniversitesi kırmızı-mor meyvelerden antioksidanlı fonksiyonel gıda geliştirdi

Antioksidan zengini kırmızı-mor meyveler, Yaşar Üniversitesi'nde yürütülen bilimsel çalışma ile çevre dostu teknolojiler kullanılarak bağışıklığı destekleyen çiğnenebilir jel formunda bir fonksiyonel gıda takviyesine dönüştürüldü.

Doğa ve bilimin buluşması

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ece Yıldız Öztürk tarafından yürütülen bilimsel araştırma projesi kapsamında, sürdürülebilir yeşil ekstraksiyon teknolojileri ile elde edilen ürün, geliştirilebilir olması ve ticarileşme potansiyeliyle dikkat çekiyor.

"Doğanın sunduğu biyoaktif zenginliği, modern bilimin olanaklarıyla nasıl elde edebiliriz?" sorusu ile yola çıktıklarını belirten Öztürk, şunları söyledi: "Kırmızı-mor meyveler özellikle aronya, açai, gojiberry, yaban mersini gibi fenolik bileşikler, antosiyaninler ve güçlü antioksidanlar açısından son derece zengin. Literatürde bu meyvelerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dair çok sayıda çalışma mevcut, ancak bu biyoaktif bileşenlerin insan sağlığına uygun, çevre dostu, sürdürülebilir ve endüstriyel olarak uygulanabilir yüksek verimli yöntemlerle elde edilmesi üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıydı. Kırmızı-mor meyvelerin ekstrelerini; C vitamini, çinko, probiyotik karışımı ve doğal tatlandırıcı stevia ile zenginleştirerek geliştirdiğimiz formül sayesinde, antioksidan kapasitesi yüksek, bağışıklığı destekleyici, gıda takviyesi elde ettik. Proje kapsamında geliştirdiğimiz çiğnenebilir jel formunda fonksiyonel gıda takviyesi, faydalı model başvurusuna uygun şekilde tasarlanarak ticarileşebilir bir ürün prototipi hâline geldi. Araştırma ekibi, ürün için faydalı model başvurusu yaparak çalışmayı inovatif ürün geliştirme sürecine taşıdı."

Yeni araştırmalar yolda

Öztürk, elde edilen ürünü geliştirmeyi sürdüreceklerini belirterek şunları aktardı: "Araştırmanın devamında, elde edilen özütlerin farklı kanser hücrelerini yok eden etkileri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesine yönelik yeni bir proje hazırlığı sürdürülüyor. Çalışmayı, gıda teknolojisi ile biyomedikal alanları buluşturan çok disiplinli bir perspektifle ilerletmeyi hedefliyoruz".

