Bayburt’ta Sağlık Personeline Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtımı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) birimi, sağlık personelinin afetlere hazırlık düzeyini artırmak amacıyla 'Hastane Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtım Toplantısı' düzenledi.

Eğitimin odağı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen programda, afet ve acil durumlarda hastanelerin işleyişi ve personelin üstleneceği kritik roller masaya yatırıldı. Eğitimde; Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) başta olmak üzere, afet anında sağlık tesislerinin yönetim süreci ve personelin görev sorumlulukları detaylı şekilde aktarıldı.

UMKE tanıtımı

Etkinliğin ikinci bölümünde UMKE birimi tarafından tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Katılımcılara; UMKE’nin organizasyon yapısı, çalışma esasları, afet bölgelerindeki saha uygulamaları ve müdahale kapasitesi hakkında teknik bilgiler verildi.

Sonuç ve hedef

Sağlık personelinin sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona eren eğitim faaliyetiyle, il genelindeki sağlık tesislerinin afetlere karşı direncinin artırılması ve koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

