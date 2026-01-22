Bayburt’ta Sağlık Personeline Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtımı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü UMKE tarafından düzenlenen 'Hastane Afet Bilinci Eğitimi' ile sağlık tesislerinin afetlere hazırlık ve koordinasyon kapasitesi güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:09
Bayburt’ta Sağlık Personeline Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtımı

Bayburt’ta Sağlık Personeline Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtımı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) birimi, sağlık personelinin afetlere hazırlık düzeyini artırmak amacıyla 'Hastane Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtım Toplantısı' düzenledi.

Eğitimin odağı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen programda, afet ve acil durumlarda hastanelerin işleyişi ve personelin üstleneceği kritik roller masaya yatırıldı. Eğitimde; Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) başta olmak üzere, afet anında sağlık tesislerinin yönetim süreci ve personelin görev sorumlulukları detaylı şekilde aktarıldı.

UMKE tanıtımı

Etkinliğin ikinci bölümünde UMKE birimi tarafından tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Katılımcılara; UMKE’nin organizasyon yapısı, çalışma esasları, afet bölgelerindeki saha uygulamaları ve müdahale kapasitesi hakkında teknik bilgiler verildi.

Sonuç ve hedef

Sağlık personelinin sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona eren eğitim faaliyetiyle, il genelindeki sağlık tesislerinin afetlere karşı direncinin artırılması ve koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

BAYBURT’TA SAĞLIK PERSONELİNE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA SAĞLIK PERSONELİNE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA SAĞLIK PERSONELİNE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KUZKA 2025 Destinasyon Geliştirme Programı'nda 2 Proje Desteklenecek
2
Diyarbakır’da 'Meme Kanserinde Erken Tanı' Eğitimi: Mamografi ve Farkındalık Öne Çıktı
3
Hatay’ın Tarihi Meclis Binası 200 Fore Kazık Üzerine Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
4
Bayburt’ta Sağlık Personeline Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtımı
5
Diyarbakır'da Meme Kanserinde Erken Tanı Eğitimi: Farkındalık Artıyor
6
Çermik Alabuğday'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Onaylandı
7
URAW Kozmetik'ten Saç Dökülmesine Yeni Umut

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları