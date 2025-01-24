Bayburt'ta Yoğun Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Bayburt'ta Yoğun Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Bayburt'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, şehri beyaz bir örtüyle kapladı. Kent merkezi, kar yağışının başlamasıyla birlikte adeta kış manzarasına büründü. Caddeler, sokaklar ve park halindeki araçlar karla kaplanarak görsel bir şölen sundu.

Belediye Ekipleri Kar Temizleme Çalışmalarını Sürdürüyor

Belediye ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla kar temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, karayolları ekipleri de şehirlerarası yollardaki trafiğin aksamaması için karla mücadele çalışmalarına devam etmekte.

Sürücüler Dikkatli Olmalı

Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kar yağışı sebebiyle yollarda oluşabilecek kaygan zemin ve görüş mesafesindeki azalmaların, sürücülerin dikkatini gerektirdiğini vurguluyor.

Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü

Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü