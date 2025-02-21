Bayburt'un Kurtuluşu Kutlandı: 107. Yıldönümü Coşkuyla Anıldı

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı ve Cumhuriyet Caddesi'ne taşındı. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, burada yaptığı konuşmada, kentin işgalden kurtuluşunun 107. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Her milletin ve şehrin hafızası vardır. Geriye dönüp bakıldığında, bu şehirde hep iyilikler, güzellikler ve kahramanlıklar yer almaktadır” dedi. Memiş, bu şehrin evlatlarının her zaman vatanlarına fedakarlıkta bulunduklarını vurguladı. Ayrıca, kurtuluş dönemi belediye başkanı Hafız Süleyman’ın şehit edilmesinin canlandırıldığı etkinlikte, halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu ve resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Kutlama programına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında kurtuluş günü canlandırıldı. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında kurtuluş günü canlandırıldı.