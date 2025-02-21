Bayburt'un Kurtuluşu Kutlandı: 107. Yıldönümü Coşkuyla Anıldı

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:21
Bayburt'un Kurtuluşu Kutlandı: 107. Yıldönümü Coşkuyla Anıldı

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı ve Cumhuriyet Caddesi'ne taşındı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, burada yaptığı konuşmada, kentin işgalden kurtuluşunun 107. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Her milletin ve şehrin hafızası vardır. Geriye dönüp bakıldığında, bu şehirde hep iyilikler, güzellikler ve kahramanlıklar yer almaktadır” dedi. Memiş, bu şehrin evlatlarının her zaman vatanlarına fedakarlıkta bulunduklarını vurguladı.

Ayrıca, kurtuluş dönemi belediye başkanı Hafız Süleyman’ın şehit edilmesinin canlandırıldığı etkinlikte, halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu ve resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

Kutlama programına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler...

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında kurtuluş günü canlandırıldı.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler...

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında kurtuluş günü canlandırıldı.

İLGİLİ HABERLER

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜSİAD Açıklamasına Tepki: Vesayet Çağrıştıran Çıkışlar Tehlikeli
3
Bakan Kurum, Gaziantep'te 1360 Konut ve 67 Dükkanın Temelini Attı!
4
Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
5
Türk Kızılay, Ramazan'da 7,1 Milyon İhtiyaç Sahibine Ulaşacak
6
Iğdır'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
7
Kayseri'de Eski Eşini Yaralayan Sanığa 18 Yıl Hapis Cezası

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!