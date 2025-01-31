Bayburt Valisi Eldivan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Bayburt Valisi Eldivan, Yılın Kareleri Oylamasına Destek Verdi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Vali Eldivan, bu etkinliğin önemine dikkat çekerek, görsellerin sosyal medya ve medya araçlarında büyük bir etki yarattığını belirtti.

Oylamanın Önemi

Vali Eldivan, oylamanın sadece bir yarışma değil, aynı zamanda haberleşme ve paylaşım açısından da büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Katılımıyla etkinliğe destek veren Eldivan, Anadolu Ajansı'nın habercilikteki rolünü öne çıkardı.

Bayburt'tan Mesaj

Eldivan, oylama süresince katılımcılara başarılar diledi. "Önemli anları yakalamak ve bunu paylaşmak, toplumun bilinçlenmesi açısından büyük bir katkı sağlayacaktır." diyerek görüşlerini ifade etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.