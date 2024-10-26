Baykar CEO'sundan Uzay ve Yapay Zeka Vurgusu

Baykar CEO'su Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO 2024’te Konuştu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO 2024'te gerçekleştirilen etkinlikte dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Fergani adlı girişimlerinin yörünge transfer araçları üzerinde çalıştığını ve uzayda varlık göstermenin önemine vurgu yaptı. "Karaları koruyabilmek için Mavi Vatan’a hükmedebilmek gerekiyor. Her ikisini koruyabilmek için göklere hükmedebilmek gerekiyor. Gökleri de koruyabilmek için muhakkak uzayda varlık göstermek gerekiyor," dedi.

Savunma Sanayisinde Yerlilik Oranı Artıyor

Bayraktar, konuşmasında Baykar’ın İHA üretim sürecine ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne yapay zeka odaklı bir bakış açısı sunduklarını belirtti. Baykar’ın Mini İHA’sının geliştirilmeye başlandığında Türkiye’nin savunma sanayisinde %85 oranında yurt dışına bağımlı olduğunu hatırlatan Bayraktar, şu an Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA’larının yerlilik oranlarının %90’ların üzerine çıktığını aktardı. Bugün Türkiye’nin dünya SİHA pazarının %65’ini elinde tuttuğunu da sözlerine ekledi.

KIZILELMA ve Uzay Hedefleri

KIZILELMA’nın seri üretimine devam ettiklerini kaydeden Selçuk Bayraktar, 2025’te 10’dan fazla KIZILELMA üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Uzay hedefleri arasında ise fırlatma sistemlerinin geliştirilmesi yer alıyor. "Uzaya bağımsız bir şekilde çıkabilmeniz için fırlatma sistemleri geliştireceğiz. İlk test roketinin 2026’da atışını hedefliyoruz," dedi.

Yapay Zeka ve İnsansız Hava Araçları

Yapay zeka teknolojilerinin gelişiminin önemine değinen Bayraktar, bu teknolojilerin uçuş emniyetini artırmaya odaklandığını belirtti. Baykar’ın geliştirdiği yapay zeka sistemlerinin durumsal farkındalığı ve ileri düzey planlama gibi alanlarda kullanılacağını ifade etti. Ayrıca, yapay zeka dil modellerinin insansız hava araçlarıyla entegrasyonunun sağlanacağını da belirtti.

T3 AI Projesi

Bayraktar, Türkçe dil modeline yönelik geliştirilen T3 AI projesine de dikkat çekti. "Geliştirdiğimiz akıllı robotlar ve diğer elektronik cihazlarımız, insanın dil modelini anlayacak şekilde çalışıyor olacak," şeklinde konuştu. T3 AI, Türkçe’yi diğer dil modellerinden daha iyi anlaması için özel olarak geliştirildi.

Sonuç

Selçuk Bayraktar, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’nun maketiyle ödüllendirildi.