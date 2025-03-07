Baykar ve Leonardo'dan İHA Pazarında Yüzde 100 Milyar Dolar Değerinde Ortaklık Anlaşması

Baykar ve Leonardo, insansız hava aracı pazarında 100 milyar dolarlık bir ortaklık anlaşması imzaladı, Avrupa medyası gelişmeleri geniş bir şekilde ele aldı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:44
Baykar ve Leonardo'dan İHA Pazarında Yüzde 100 Milyar Dolar Değerinde Ortaklık Anlaşması

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları (İHA) üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında imzalanan insansız teknolojilerdeki ortaklık anlaşması, Avrupa basınında büyük ilgi uyandırdı.

İHA Pazarında Yenilikçi Bir İşbirliği

İtalya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica, “Leonardo ve Baykar, İHA pazarında 100 milyarlık bir avda” başlığıyla duyurduğu haberde, bu iki dev şirketin artık resmen müttefik olduğunu ve önümüzdeki 10 yılda 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yapılan anlaşmayla birlikte, Baykar ile Leonardo’nın tecrübelerini bir araya getirerek ortak üretecekleri İHA’lar için İtalya’dan hızlı bir şekilde sertifika alacakları ve bu İHA’ları Avrupa ve diğer ülkelere satmayı amaçladıkları ifade edildi. Haberde, Baykar'ın İHA'larının şu an 36 ülkeye satıldığı ve yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği vurgulandı.

İlk Prototip 12-18 Ay İçinde Gelecek

Birlikte üretim hedefleri doğrultusunda, iki şirketin 12-18 ay içinde bir prototip geliştirmeyi planladıkları kaydedildi. Corriere della Sera, “İHA'lar üzerine İtalyan teknolojisi, Leonardo'dan büyüme planı” başlıklı haberinde, Leonardo CEO'su Roberto Cingolani'nin işbirliğinin gelecekteki küresel güvenlik sistemleri projelerine yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Avrupa Ülkelerinden Yoğun İlgi

Alman basınında ise Frankfurter Allgemeine Zeitung, “Avrupa kendini silahlandırıyor: Türkiye'ye ait insansız hava aracı yaklaşıyor” başlığıyla yer verdiği haberde, Leonardo ve Baykar’ın yapacağı ürünlerin, önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa pazarının 100 milyar avroya ulaşacağını öngördüğü bilgisini paylaştı.

Yunanistan'daki SLpress, bu anlaşmanın İHA’ların gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu vurgularken, Naftemporiki gazetesi ise Türkiye'nin Avrupa için güvenlik sağlayıcı role büründüğünü belirtti.

Fransa'dan ve İngiltere'den Destekleyici Haberler

Les Echos gazetesi, “Savaş İHA’ları: İtalyan Leonardo ve Türk Bayraktar, Avrupa’ya tedarik etmek için birleşiyor” başlığıyla şirketlerin merkezi İtalya’da olacak yeni bir ortak şirket kuracağını duyurdu. The Guardian ise, Baykar'ın İHA'larını İtalyan radar ve elektronik sistemleriyle donatmanın yollarını aradığını aktardı.

Ortak girişim, Avrupa için gelişen güvenlik stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkarken, şirketlerin işbirliğinin ilerleyişi Avrupa pazarına olan katkıları açısından dikkatle takip ediliyor.

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