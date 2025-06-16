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Baykar ve Leonardo, Paris Air Show'da 'LBA Systems' Ortak Girişimini Duyurdu

Baykar ve Leonardo, insansız hava sistemleri üzerine odaklanan LBA Systems ortak girişimini Paris Air Show'da tanıttı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 19:33
Baykar ve Leonardo, Paris Air Show'da 'LBA Systems' Ortak Girişimini Duyurdu

Baykar ve Leonardo'dan Stratejik Ortaklık

Baykar ve Leonardo, Paris Air Show'da gerçekleştirdikleri duyuruda, yeni ortak girişimleri 'LBA Systems''i tanıttı. Bu girişim, insansız hava sistemlerinin tasarımından üretimine kadar tüm süreçlere odaklanacak ve merkezi İtalya'da bulunacak. Her iki şirket de girişimde %50 ortaklık payına sahip.

Ortaklık Geleceği Şekillendirecek

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bu ortaklığın yalnızca bir işbirliği değil, geleceği şekillendirecek önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bayraktar, "Dünyanın lider İHA geliştiricisi olarak, insansız hava sistemlerinde akıllı ve etik değerlere dayanan uygulamalar geliştireceğiz," dedi.

Leonardo'dan Vurgu

Leonardo Üst Yöneticisi Roberto Cingolani ise, insansız teknolojiler alanında katalizör rolü üstlenecek stratejik ittifakı duyurdu. Cingolani, "Savunma sektöründeki zorluklarla başa çıkmak adına teknolojik işbirliğinin önemini vurgulamak istiyorum. Leonardo ve Baykar’ın ortaklığı, Avrupa ve küresel pazarda önemli bir ivme kazandıracaktır," şeklinde konuştu.

Stratejik Görev Dağılımı

Baykar, insansız hava araçlarının tasarımına ve geliştirilmesine odaklanacak. Leonardo ise elektronik sistemler ve insanlı-insansız platform işbirliği konularında görev üstlenecek.

Pazar Hedefleri

Ortak girişim, Avrupa ve uluslararası pazarlarda fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, yeni işbirliği alanlarını araştırmayı amaçlıyor. Leonardo tesisleri arasında, Ronchi dei Legionari, Torino ve Roma Tiburtina gibi lokasyonlar yer alacak. İki şirket bu girişim için daha önce mart ayında Roma’da bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Baykar ve Leonardo'nun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya'da olacak "LBA Systems"...

Baykar ve Leonardo'nun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya'da olacak "LBA Systems", insansız hava sistemlerinin tasarımından geliştirilmesine, üretiminden bakımına uzanan tüm süreçlere odaklanacak. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Paris Air Show'a katılan Baykar ve Leonardo, burada insansız teknoloji geliştirecek ortak girişimlerinin kurulduğunu duyurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

Baykar ve Leonardo'nun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya'da olacak "LBA Systems"...

Baykar ve Leonardo'nun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya'da olacak "LBA Systems", insansız hava sistemlerinin tasarımından geliştirilmesine, üretiminden bakımına uzanan tüm süreçlere odaklanacak. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Paris Air Show'a katılan Baykar ve Leonardo, burada insansız teknoloji geliştirecek ortak girişimlerinin kurulduğunu duyurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

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