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Bayraktar TB2, ANTIDOT 2-U/S ile Uçuş Testini Başarıyla Gerçekleştirdi

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Bayraktar TB2'nin ANTIDOT 2-U/S ile yaptığı uçuş testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:37
Bayraktar TB2, ANTIDOT 2-U/S ile Uçuş Testini Başarıyla Gerçekleştirdi

Bayraktar TB2'nin Yeni Başarısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu'nun, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildiğini bildirdi.

Görgün, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin her alanda bağımsızlık mücadelesine devam ettiğini vurgulayarak, "ASELSAN'ın ANTIDOT 2-U/S ile Baykar'ın TB2 platformunda gerçekleştirdiği uçuş testini büyük bir mutlulukla duyuruyorum." dedi.

Milli Teknolojinin Gücü

Tehdit radarlarını anlık tespit eden ve bunların yönlerini ile konumlarını hassas bir şekilde belirleyen bu sistemin, milli teknolojinin ulaştığı oyun değiştirici seviyeyi gösterdiğini aktaran Görgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu büyük başarı, milletimizin azmi ve mühendislerimizin emeğiyle gerçekleşti. Projede görev alan tüm şirketlerimizi, alt yüklenicilerimizi ve başkanlığımızın değerli personelini yürekten kutluyorum. Durmadan çalışmaya, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz."

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