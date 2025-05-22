Bayraktar: Türkiye ve Suriye Arasında Enerji İşbirliği Gelişiyor

Türkiye ve Suriye Arasında Enerji İşbirliği Gelişiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve altyapı yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye'nin petrol ve doğal gaz üretiminin artırılması için çalışmaların başladığını açıkladı.

Altyapı Yatırımları İçin İlk Adımlar

Bayraktar, "Suriye'nin mevcut kaynaklarının, petrolünün, doğal gazının mevcut üretiminin arttırılması, yeni kaynakların keşfedilmesi ile ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi. Ayrıca, Suriye'nin temel hizmetlere erişiminin artırılması gerektiğini vurguladı ve bu bağlamda yapılan planlamaların önemine dikkat çekti.

Gaz Temini ve Elektrik Projeleri

Bayraktar, Suriye'de elektrik temin edebilme oranının artırılması için sürdürülen çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Gazın Halep'e ulaşmaya başlayacağını ve bunun Suriye halkı tarafından hissedileceğini belirtti:

"Uluslararası anlamda yaptırımların kalkmasıyla birlikte Suriye'de önemli yatırım ve finansman fırsatları doğacak.

İki Ülke Arasında Önemli Anlaşmalar

Öte yandan, iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı. Bayraktar, bu anlaşmanın önemli bir yol haritası niteliğinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini kaydetti.

Suriyeli Bakan Beşir'in Açıklamaları

Suriyeli Enerji Bakanı Beşir, haziran ayında Kilis'ten gelecek doğal gaz hattının hizmete gireceğini duyurdu. Beşir, Türk şirketlerinin Suriye'ye hem madencilik hem de elektrik dağıtım alanında destek vereceğini belirtti.

Beşir, "İki ülke arasında teknik birimler oluşturulacak; enerji alanındaki işbirlikleri alt yapı çalışmaları gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (fotoğrafta), Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (fotoğrafta), Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.