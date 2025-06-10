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Bayram Dönüş Trafiği Sürüyor: Yoğunluk Devam Ediyor

Kurban Bayramı dönüş yolculukları nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanıyor. D-100 ve Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksamalar söz konusu.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 00:00
Bayram Dönüş Trafiği Sürüyor: Yoğunluk Devam Ediyor

Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Devam Ediyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculukları sürüyor. Bu nedenle, yollarda yoğunluk devam etmekte. Özellikle D-100 kara yolunun Bolu Mengen-Yeniçağa kavşağı ile Anadolu Otoyolu bağlantı noktasında akıcı bir yoğunluk söz konusu.

Yoğunluk, zaman zaman ulaşıma tamamen etki ederek durma noktasına geliyor. Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için gerekli çalışmaları yürütmekte.

Karabük ve Kocaeli Bölgesindeki Yoğunluklar

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de dönüş yolculukları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kocaeli kesiminde ise Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik, zaman zaman yavaşlayarak durma seviyesine kadar gelmekte.

Yoğunluk Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisi ile Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili. D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde, Kandıra Sapağı sonrası yoğunluk Gültepe Mahallesi'ne kadar sürmekte.

Düzce Bölgesinde Durum

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri, Sinirci, Turaplar, Gölyaka gişeleri, Sultaniye, Yongalık ve Gümüşova rampaları mevkisinde ulaşımda yavaşlama görülüyor. D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ise Düzce çıkışı, İhsaniye ve Hacıkadirler mevkilerinde de yoğunluğun arttığı gözlemleniyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu devam...

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri, Sinirci, Turaplar, Gölyaka gişeleri, Sultaniye, Yongalık ve Gümüşova rampaları mevkisinde ulaşım yavaş ilerliyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu devam...

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri, Sinirci, Turaplar, Gölyaka gişeleri, Sultaniye, Yongalık ve Gümüşova rampaları mevkisinde ulaşım yavaş ilerliyor.

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