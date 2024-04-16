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Bayram tatilinin kaza bilançosu: 75 kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sonrasında, yaşanan kazalarla ilgili bilgi verdi. 6 binden fazla kaza yaşandığına dikkat çeken Yerlikaya, 75 kişinin bu kazalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:58
Bayram tatilinin kaza bilançosu: 75 kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla kişi yaralandı

Ramazan Bayramı tatili sonrasında, yaşanan kazalarla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük tatil süresi içerisinde toplamda 6 bin 530 kazanın meydana geldiğini açıkladı. Bu kazalarda, hayatını kaybeden kişi sayısının 75 olduğu söyleyen Yerlikaya, 10 bin 810 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bayram tatilinin kaza bilançosu

Öte yandan Yerlikaya, bayram tatili süresi boyunca 26 bin 804 personelin görev yaptığını ve 3 milyon 642 bin 538 denetimin gerçekleştirildiği bilgisini de kamuoyu ile paylaştı.

Düzce’de denetimleri diğer araçlara bildirmek için selektör uyarısı verenler için yazılan cezaların ise iptal edildiği bilgisi verildi.

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