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Bayramda Fahiş Fiyatlı Taşımacılığa 37,4 Milyon Lira Ceza

Ulaştırma Bakanlığı, bayram dönemi fahiş fiyatlı ve korsan taşımacılığa 37,4 milyon lira ceza uyguladı. Denetimler sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 12:31
Bayramda Fahiş Fiyatlı Taşımacılığa 37,4 Milyon Lira Ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesi ve süresince gerçekleştirdikleri denetimlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan, 2 bin 377 işletmeyi ve 63 bin 113 otobüs seferini denetlediklerini belirtti.

Bayram tatili döneminde, fahiş fiyatlı bilet satışlarını önlemek amacıyla titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Uraloğlu, 10 Mart-6 Nisan tarihleri arasında otobüs firmalarına 8 bin 347 işlemde toplam 37 milyon 400 bin 120 lira ceza uygulandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, bu süreçte Bakanlık ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde denetimler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yapılan bu denetimlerle, bayram tatili sırasında otobüs seyahatlerinde yaşanan yoğunluk dikkate alındı.

Ramazan Bayramı süresince otobüslerde bilet fiyatlarının denetlenmesinin, yalnızca bayram dönemine özgü olmadığını dile getiren Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışlarının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması amacıyla yurt genelinde otobüs denetimlerinin etkin bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde şehirler arası...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde şehirler arası...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız gerçekleştirdiklerini aktardı.

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