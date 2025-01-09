Bayrampaşa Belediye Meclisinde LGBTİ Tartışmaları Gündeme Geldi

Bayrampaşa Belediyesi'nde CEMR'in Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın kabulü, LGBTİ iddialarıyla tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:21
Bayrampaşa Belediye Meclisinde LGBTİ Tartışmaları Gündeme Geldi

Bayrampaşa Belediye Meclisinde LGBTİ Tartışmaları Gündeme Geldi

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın kabulüne ilişkin madde, LGBTİ savunması içerdiği iddialarıyla yoğun tartışmalara neden oldu. Ocak ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Komisyona İade Talebi

Meclis gündeminde yer alan ve komisyona sevk edilen madde, tartışmaların odak noktası haline geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Altınkılıç, birkaç cümle dışında maddeye destek verebileceklerini fakat aileyi doğrudan ilgilendiren bölümler nedeniyle maddenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İddialara Yanıt

CHP Grup Sözcüsü Seda Türkoğlu ise, teklifin ahlaka aykırı bir içerik taşımadığını ifade etti. Türkoğlu, metnin kadınların yaşam standartlarını iyileştirmek amacı taşıdığını vurgularken, "Bu şartın hiçbir maddesinde LGBTİ bireylerin haklarına yönelik bir düzenleme yoktur. 'LGBTİ'nin önünü açıyor' söylemleri toplumda dezenformasyona yol açmaktadır," dedi.

Sözlü Tartışmalar Gözlemlendi

AK Parti Grup Sözcüsü İbrahim Akın, Türkoğlu'nun çıkarımlarına tepki gösterdi ve sözlü tartışmalar esnasında CHP'li Selim Özkurt ile gerginlik yaşadı. Oturumu yöneten Kahraman, üyeleri üsluplarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Oylama Sonucu

Akın, Bayrampaşa Belediyesi'nin kadınlara eşitlik konusundaki hedeflerini yerine getirdiğini dile getirerek, maddenin içeriğinde yer alan ayrımcılıkla ilgili ifadeye itiraz ettiklerini belirtti. CHP Grup Başkanvekili Atilla Özen ise CEMR'in şartına bazı AK Partili belediyelerin de imza attığını vurgulayarak, endişelerin yersiz olduğunu savundu.

Tartışmaların ardında yapılan oylama sonucunda madde oy çokluğuyla kabul edildi.

İLGİLİ HABERLER

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunanistan'da Hastanede Asansör Düşmesi: 4 Yaralı
2
İran'da Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alınan İsviçreli İntihar Etti
3
Diyarbakır'da 'Bıçak Parası' Skandalı: 3 Şüpheli Tutuklandı
4
Türk Kızılay, 200. Kan Bağışçısına Özel Plaket Verdi
5
AFAD, Gazze'deki Gıda Krizine Yardım Eli Uzattı
6
TİHEK Başkanı Kılıç, Kadına Yönelik Şiddeti Meclis'te Ele Aldı
7
Slovakya, Ukrayna'ya Karşı Sert Önlemler Alacak

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak