Bayrampaşa Belediye Meclisinde LGBTİ Tartışmaları Gündeme Geldi

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın kabulüne ilişkin madde, LGBTİ savunması içerdiği iddialarıyla yoğun tartışmalara neden oldu. Ocak ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Komisyona İade Talebi

Meclis gündeminde yer alan ve komisyona sevk edilen madde, tartışmaların odak noktası haline geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Altınkılıç, birkaç cümle dışında maddeye destek verebileceklerini fakat aileyi doğrudan ilgilendiren bölümler nedeniyle maddenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İddialara Yanıt

CHP Grup Sözcüsü Seda Türkoğlu ise, teklifin ahlaka aykırı bir içerik taşımadığını ifade etti. Türkoğlu, metnin kadınların yaşam standartlarını iyileştirmek amacı taşıdığını vurgularken, "Bu şartın hiçbir maddesinde LGBTİ bireylerin haklarına yönelik bir düzenleme yoktur. 'LGBTİ'nin önünü açıyor' söylemleri toplumda dezenformasyona yol açmaktadır," dedi.

Sözlü Tartışmalar Gözlemlendi

AK Parti Grup Sözcüsü İbrahim Akın, Türkoğlu'nun çıkarımlarına tepki gösterdi ve sözlü tartışmalar esnasında CHP'li Selim Özkurt ile gerginlik yaşadı. Oturumu yöneten Kahraman, üyeleri üsluplarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Oylama Sonucu

Akın, Bayrampaşa Belediyesi'nin kadınlara eşitlik konusundaki hedeflerini yerine getirdiğini dile getirerek, maddenin içeriğinde yer alan ayrımcılıkla ilgili ifadeye itiraz ettiklerini belirtti. CHP Grup Başkanvekili Atilla Özen ise CEMR'in şartına bazı AK Partili belediyelerin de imza attığını vurgulayarak, endişelerin yersiz olduğunu savundu.

Tartışmaların ardında yapılan oylama sonucunda madde oy çokluğuyla kabul edildi.