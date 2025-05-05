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Bayrampaşa'da ATM'lere Zarar: 4 Cihaz Kullanılamaz Hale Geldi

Bayrampaşa'da Yenidoğan Mahallesi'nde 4 ATM zarar gördü, vatandaşlar başka cihazlara yönelmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 17:24
Bayrampaşa'da ATM'lere Zarar: 4 Cihaz Kullanılamaz Hale Geldi

Bayrampaşa'da ATM'lere Zarar Verildi

Bayrampaşa'nın Yenidoğan Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde, bazı bankalara ait 4 ATM'ye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Olay, ATM ekranlarının kırılmasıyla sonuçlandı.

ATM'lerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle, işlem yapmak isteyen vatandaşlar çevredeki diğer ATM'lere yönelmek zorunda kaldı. Mahalle sakinlerinden Hasan Bıyık, yaşanan durumu şöyle ifade etti: "Para yatırmaya geldim. Dün yatırdım hatta hiçbir sorun yoktu. 4 ATM bu şekilde. Mağduriyet yaşıyoruz. Bugün hepsi birden kırılmış."

Olayla ilgili olarak, güvenlik güçleri inceleme başlatarak, zarara uğrayan ATM'lerle ilgili olarak gerekli soruşturmayı sürdürüyor.

Bayrampaşa'da bazı bankalara ait 4 ATM'nin ekranı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da...

Bayrampaşa'da bazı bankalara ait 4 ATM'nin ekranı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kırıldı.

Bayrampaşa'da bazı bankalara ait 4 ATM'nin ekranı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da...

Bayrampaşa'da bazı bankalara ait 4 ATM'nin ekranı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kırıldı.

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