Bayrampaşa'da Garaj Yangını: Bir Araç Kül Oldu

Bayrampaşa'da Garaj Yangını Büyük Panik Yarattı

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan tek katlı kapalı garajda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek garajda park halinde bulunan bir araca zarar verdi.

Olayın hemen ardından çevre sakinleri yangına müdahale etmeye çalışırken, durumu fark edenler çağrı merkezi aracılığıyla itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir kişi sağlık görevlilerine teslim edilerek gerekli müdahale yapıldı. İtfaiyenin yoğun çabaları sonucunda yangın büyümeden söndürüldü; ancak garajdaki aracın tamamen kullanılamaz hale gelmesi faciayı gözler önüne serdi.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı. Olay anında panik yaşayan mahalle sakinleri, yangının daha büyük boyutlara ulaşmadan söndürülmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.