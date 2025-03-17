Bayrampaşa'da Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobil Kahvaltı Masasına Çarptı

Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kontrolden çıkan otomobil, kahvaltı masasına çarptı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:25
Bayrampaşa'da Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobil Kahvaltı Masasına Çarptı

Bayrampaşa'da Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Bayrampaşa'da yaşanan talihsiz bir trafik kazası, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi'nde gerçekleşti.

Otomobil Çarpışması ve Sonrası

Dün seyir halindeki bir otomobil, Ata Caddesi'nin kesişiminde başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki bir ağaca çarptıktan sonra kaldırımdaki kahvaltı salonunun önünde oturanlara doğru yöneldi.

Çarpmanın etkisiyle masanın etrafında oturan kişiler yere savrulurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralanan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çarpışmanın ardından bir otomobilin kontrolden çıkarak ağaca ve ardından kahvaltı masasında oturan kişilere çarpması yer aldı.

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anının korkunç görüntüleri, dikkat çekiyor.

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