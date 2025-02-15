Bayrampaşa'da Polis Memuruna Pitbull Saldırdı: Köpeğin Sahibi Tutuklandı

Bayrampaşa'da Köpek Saldırısı: Polis Memuru Yaralandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, 12 Şubat akşamı yaşanan olayda, Vatan Mahallesi Kanaat Sokak'ta, E.A. isimli polis memuru, Mehmet Emin G. (33) ve Alperen K. (17) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Tartışma sırasında, Mehmet Emin G'ye ait ve tasmasız olarak gezdirilen pitbull cinsi köpek, polis memuruna saldırdı. Olayla ilgili olarak yaralama, tehdit, hakaret ve görevli memura mukavemet suçları hakkında soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheliler Mehmet Emin G. ile Alperen K.'yi yakaladı.

Yapılan incelemede, Mehmet Emin G'nin 42, Alperen K'nin ise 8 suç kaydının olduğu tespit edildi. Köpeğe el konulurken, Mehmet Emin G'ye toplamda 152 bin 346 lira para cezası uygulandı. Sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Alperen K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.