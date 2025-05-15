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Bayrampaşa'da Rögar Patlaması İnceleme Altında

Bayrampaşa'da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen rögar patlaması sonrası inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 00:45
Bayrampaşa'da Rögar Patlaması İnceleme Altında

Bayrampaşa'da Rögar Patlaması Gerçekleşti

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, altyapı çalışmaları ilerleyen Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak'ta rögarda patlama meydana geldi. Bu olay, sokak sakinleri arasında büyük bir gerginlik yarattı.

Patlama ve Sonrası

Altyapı çalışmaları kapsamında yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalar esnasında, rögar kapağının fırlamasına yol açan patlama, bölgedeki halkı tedirgin etti. İhbarın ardından polis ve İGDAŞ ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Trafik Kapandı ve Gaz Ölçümü Yapıldı

Olay sonrası sokak trafiğe kapatıldı ve ekipler, rögarda ve çevre binalarda gaz ölçümü gerçekleştirerek güvenliği sağladı. Ekiplerin titiz çalışmalarıyla, o an için bölgedeki risk faktörleri kontrol altına alındı.

Gelişmeler ve detaylar için bizi takip etmeye devam edin.

Bayrampaşa'da altyapı çalışması yürütülen sokaktaki rögarda yaşanan patlama nedeniyle ekipler...

Bayrampaşa'da altyapı çalışması yürütülen sokaktaki rögarda yaşanan patlama nedeniyle ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Bayrampaşa'da altyapı çalışması yürütülen sokaktaki rögarda yaşanan patlama nedeniyle ekipler...

Bayrampaşa'da altyapı çalışması yürütülen sokaktaki rögarda yaşanan patlama nedeniyle ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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