Bayrampaşa'da Sanayi Sitesindeki Yangın Kontrol Altında

Bayrampaşa'da Hurda Alanında Yangın Çıktı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, Terazidere'deki Bıçak Sanayi Sitesi'nde, hurda, palet ve çöplerin bırakıldığı alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangın Sebebi Henüz Belirsiz

Yangının sebebi henüz belirlenemedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Bayrampaşa'da, sanayi sitesinde hurda, palet ve çöplerin bırakıldığı alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bayrampaşa'da, sanayi sitesinde hurda, palet ve çöplerin bırakıldığı alanda çıkan yangın söndürüldü.