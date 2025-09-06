Bayrampaşa'da Trafikte Sürücüye Saldırı: 3 Zanlı Gözaltında

Olay

İstanbul Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu'nda gece saatlerinde bir kamyonet ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kamyonetin otomobile çarpmasının ardından araçtan inen otomobil sürücüsü tutanak düzenlemek isteyince kamyonetteki üç kişi tarafından darbedildi.

Diğer sürücülerin araya girmesinin ardından Sefa G. otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

Gözaltılar ve Soruşturma

İhbar üzerine polis ekipleri, kamyonet sürücüsü S.C. ile yanındaki P.C. ve E.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerden P.C. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken; S.C. ve E.O., kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Kendisini darbedenlerden şikayetçi olan Sefa G., AA muhabirine gözü ve kafasında şişlik olduğunu, kaşına 10 dikiş atıldığını bildirdi. Sefa G., eşiyl e gezintiden döndükleri sırada taralı alandan şeride girmeye çalışan kamyonete yol vermediği için aracına arkadan vurulduğunu, aracında hasar oluştuğunu ve tutanak tutmak için aşağı indiğinde konuşmaya fırsat verilmeden darp edildiklerini aktardı.