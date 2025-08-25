Bayrou 8 Eylül'de Güven Oylamasına Gidiyor: 2026 Bütçesi Krizde

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltma hedefiyle hazırlanan ve muhalefetin tepkisine yol açan 2026 bütçe planı öncesinde Ulusal Mecliste güven oylamasına gideceğini açıkladı.

Güven oylamasının gerekçesi ve zamanı

Paris'te basın mensuplarına konuşan Bayrou, tartışmalı bütçe konusunda "Her şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Bayrou, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte 8 Eylül'de Ulusal Meclis'te güven oylamasına gidileceğini bildirdi.

Bütçe planının içeriği ve hükümetin durumu

Azınlık hükümeti olarak zorlanan Bayrou yönetiminin 2026 bütçesi, bazı resmi tatillerin kaldırılmasını ve 43 milyar avro civarında tasarruf öngörüyor. Tasarruf tedbirleri muhalefet tarafından "kemer sıkma politikaları" olarak nitelendirildi ve geniş tepki çekti.

Muhalefetin tepkisi

Bayrou'nun güven oylaması duyurusunun ardından, ABD merkezli X platformunda açıklama yapan solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Genel Koordinatörü Manuel Bompard, 8 Eylül'ü "(Emmanuel) Macronculuk sayfasının kesin olarak kapatılması için" bir fırsat olarak gördüklerini belirtti ve LFI milletvekillerinin hükümeti düşürmek için pozisyon alacaklarını duyurdu.

Ayrıca Meclis'in en büyük partisi olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) temsilcileri, 2026 bütçesinin değişikliğe uğramadan kabul edilemeyeceğini savunarak Bayrou'ya karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı.

Ekonomik göstergeler ve geçmiş krizler

AB verilerine göre 2024'te Fransa'nın kamu borcunun GSYH'ye oranı %113 ile en yüksekler arasında yer alıyor; ülke aynı zamanda %5,8 ile en fazla bütçe açığı veren ülkelerden biri konumunda.

2025 bütçesi, yaşanan hükümet krizleri nedeniyle Ulusal Meclis'te onaylanamamış; selef Başbakan Michel Barnier hükümeti, muhalefetle uzlaşı sağlayamayıp 4 Aralık 2024'te yapılan gensoru sonucu düşmüştü. Barnier hükümetinin düşürülmesinin ardından, yeni hükümet kurulana dek Meclis 17 Aralık'ta özel bir bütçe tasarısını oy birliğiyle kabul etmişti.

Sonuç

Fransa'da bütçe müzakereleri, hükümet ile muhalefet arasındaki başlıca anlaşmazlık kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Bayrou'nun 8 Eylül'deki güven oylaması, 2026 bütçesinin kaderini ve hükümetin istikrarını belirleyecek kilit adım olarak öne çıkıyor.