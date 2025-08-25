DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Bayrou 8 Eylül'de Güven Oylamasına Gidiyor: 2026 Bütçesi Krizde

Bayrou, 8 Eylül'de Ulusal Meclis'te tartışmalı 2026 bütçesi için güven oylamasına gidecek; muhalefet LFI ve RN hükümeti düşürme tehdidinde.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:49
Bayrou 8 Eylül'de Güven Oylamasına Gidiyor: 2026 Bütçesi Krizde

Bayrou 8 Eylül'de Güven Oylamasına Gidiyor: 2026 Bütçesi Krizde

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltma hedefiyle hazırlanan ve muhalefetin tepkisine yol açan 2026 bütçe planı öncesinde Ulusal Mecliste güven oylamasına gideceğini açıkladı.

Güven oylamasının gerekçesi ve zamanı

Paris'te basın mensuplarına konuşan Bayrou, tartışmalı bütçe konusunda "Her şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Bayrou, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte 8 Eylül'de Ulusal Meclis'te güven oylamasına gidileceğini bildirdi.

Bütçe planının içeriği ve hükümetin durumu

Azınlık hükümeti olarak zorlanan Bayrou yönetiminin 2026 bütçesi, bazı resmi tatillerin kaldırılmasını ve 43 milyar avro civarında tasarruf öngörüyor. Tasarruf tedbirleri muhalefet tarafından "kemer sıkma politikaları" olarak nitelendirildi ve geniş tepki çekti.

Muhalefetin tepkisi

Bayrou'nun güven oylaması duyurusunun ardından, ABD merkezli X platformunda açıklama yapan solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Genel Koordinatörü Manuel Bompard, 8 Eylül'ü "(Emmanuel) Macronculuk sayfasının kesin olarak kapatılması için" bir fırsat olarak gördüklerini belirtti ve LFI milletvekillerinin hükümeti düşürmek için pozisyon alacaklarını duyurdu.

Ayrıca Meclis'in en büyük partisi olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) temsilcileri, 2026 bütçesinin değişikliğe uğramadan kabul edilemeyeceğini savunarak Bayrou'ya karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı.

Ekonomik göstergeler ve geçmiş krizler

AB verilerine göre 2024'te Fransa'nın kamu borcunun GSYH'ye oranı %113 ile en yüksekler arasında yer alıyor; ülke aynı zamanda %5,8 ile en fazla bütçe açığı veren ülkelerden biri konumunda.

2025 bütçesi, yaşanan hükümet krizleri nedeniyle Ulusal Meclis'te onaylanamamış; selef Başbakan Michel Barnier hükümeti, muhalefetle uzlaşı sağlayamayıp 4 Aralık 2024'te yapılan gensoru sonucu düşmüştü. Barnier hükümetinin düşürülmesinin ardından, yeni hükümet kurulana dek Meclis 17 Aralık'ta özel bir bütçe tasarısını oy birliğiyle kabul etmişti.

Sonuç

Fransa'da bütçe müzakereleri, hükümet ile muhalefet arasındaki başlıca anlaşmazlık kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Bayrou'nun 8 Eylül'deki güven oylaması, 2026 bütçesinin kaderini ve hükümetin istikrarını belirleyecek kilit adım olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
3
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
4
Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası
5
Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti
6
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
7
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: Nasır Hastanesi Saldırısı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan