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BBC, USAID'in Medya Fonlarını Kesmesinden Olumsuz Etkilendi

BBC Media Action, USAID fonlarının kesilmesinin ardından yaşadığı olumsuz etkiyi açıkladı. Medya desteği kritik bir aşamada.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:46
BBC, USAID'in Medya Fonlarını Kesmesinden Olumsuz Etkilendi

BBC, USAID'in Fon Kesintisinden Etkilendi

ABD'de medyanın Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile hükümetin fonlarından nasıl etkilendiği tartışmaları sürerken, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin dış hibelerle finanse edilen BBC Media Action, USAID'in medyayı fonlamayı durdurmasından olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Fon Kesintilerinin Etkisi

BBC'den yapılan yazılı açıklamada, BBC Media Action'ın dünyanın dört bir yanındaki yerel medyayı desteklediği kaydedildi. Açıklamada, ABD hükümet fonundaki geçici duraksamadan BBC Media Action'ın da etkilendiği vurgulandı. 2025 dönemi için alınamayacak fon tutarının, 2023-2024 dönemi gelirlerinin %8'i düzeyinde olduğu ifade edildi.

Ayrıca, bu durumdan kaynaklanan etkilerin en aza indirilmeye çalışıldığı ve BBC Media Action'ın BBC News'ten tamamen ayrı olduğu belirtildi.

USAID ile İlgili Tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir kararname imzalamıştı. Söz konusu kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği ve programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirileceği bir inceleme sürecinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıkladı. Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, USAID yöneticileri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bazı çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurdu. Ayrıca, ajansın sosyal medya hesaplarının kapatıldığı bildirildi.

Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapılan ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye yapılan ödemenin "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" olduğunu ifade etti. NYT'ye yapılan ödemeyi ise "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" olarak nitelendirdi.

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