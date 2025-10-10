BBDSO'dan Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri

BBDSO, Prof. Hikmet Şimşek anısına Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Artun Hoinic yönetiminde anma konseri düzenledi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 00:43
BBDSO'dan Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri

BBDSO, Prof. Hikmet Şimşek için sahnedeydi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Türk müzisyen ve orkestra şefi Prof. Hikmet Şimşek anısına özel bir konser düzenledi. Etkinlik, kurucu ve onursal şef olan Hikmet Şimşek'in anısına saygı duruşu niteliğinde gerçekleşti.

Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve orkestrayı yöneten isim şef Artun Hoinic oldu. Gecede Bursalı sanatseverler orkestrayla bir araya geldi.

Programda seçkin eserler yer aldı

Solist Deniz Arda Başuğur, BBDSO eşliğinde seçme eserleri seslendirdi. Konserde, Bach'tan 'Nun komm der heiden heiland', Neruda'dan 'Mi bemol majör trompet konçertosu' ve Ravel'den 'Ölü bir prenses için pavane' gibi parçalar yer aldı.

Konser sonunda solist ve orkestra, salondaki müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Türk müzisyen ve orkestra şefi Prof. Hikmet Şimşek...

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Türk müzisyen ve orkestra şefi Prof. Hikmet Şimşek anısına özel konser düzenledi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Türk müzisyen ve orkestra şefi Prof. Hikmet Şimşek...

İLGİLİ HABERLER

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgürlük Filosu'nda Alıkonulan 3 Milletvekili Türkiye'ye Döndü
2
İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Önemli Sergiler
3
Kocaeli Gebze'de Müstakil Evin Duvarı Çöktü, Bina Tahliye Edildi
4
BBDSO'dan Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri
5
Kayseri'de Bakkalda Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
6
TRT Avaz Galası KKTC'de: 'Kıbrıs Mücahitleri' Belgeseli Tanıtıldı
7
Türkiye Innovation Week'te 'Yapay Zeka Çağında Medya' Paneli

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında