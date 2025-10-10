BBDSO'dan Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri

BBDSO, Prof. Hikmet Şimşek için sahnedeydi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Türk müzisyen ve orkestra şefi Prof. Hikmet Şimşek anısına özel bir konser düzenledi. Etkinlik, kurucu ve onursal şef olan Hikmet Şimşek'in anısına saygı duruşu niteliğinde gerçekleşti.
Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve orkestrayı yöneten isim şef Artun Hoinic oldu. Gecede Bursalı sanatseverler orkestrayla bir araya geldi.
Programda seçkin eserler yer aldı
Solist Deniz Arda Başuğur, BBDSO eşliğinde seçme eserleri seslendirdi. Konserde, Bach'tan 'Nun komm der heiden heiland', Neruda'dan 'Mi bemol majör trompet konçertosu' ve Ravel'den 'Ölü bir prenses için pavane' gibi parçalar yer aldı.
Konser sonunda solist ve orkestra, salondaki müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
