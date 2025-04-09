BBP Genel Başkanı Destici'den Çarpıcı Açıklamalar: 'Cunta İfadesi Saygısızlık'

Destici'den Özgür Özel'e Sert Açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine yönelik 'cunta' ifadesini hedef alarak yaptığı konuşmalarını eleştiren Destici, bu söylemin millet iradesine ve bağımsız yargıya karşı büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs'a Tepki

Destici, ayrıca Güney Kıbrıs’ta bazı ülkelerin büyükelçilik açmasına da sert tepki gösterdi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayıp, aksine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne büyükelçi atamasını büyük bir talihsizlik olarak nitelendirdi. Bu konuda Türk Devletleri Teşkilatı'nın acilen toplantıya çağrılması gerektiğini ifade etti.

Gençlerin Geleceği Üzerine

Sokakların kavga alanına dönüştürülmesini istemeyen Destici, gençlerin tutuklanmasının sebeplerine dikkat çekerek, siyasi çıkarlar uğruna gençlerin geleceğinin yakıldığını savundu. Bu durumun annelerin yüreklerini acıttığını belirtti.

Çin ile Ticaret Açığı Uyarısı

Türkiye'nin dış ticaret açığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Çin ile olan ticaretin sorunlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin Çin’den 44 milyar dolarlık ithalat yaptığını, buna karşın sadece 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydederek, bu dengenin sağlanmasının cari açığı kapatabileceğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in Doğu Türkistan'da uğradığı zulmü anımsatarak, Çin'den yapılan ithalatın durdurulması gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.