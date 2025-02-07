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BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da Depremzedelere Destek Verdi

Mustafa Destici, Malatya'da depremlerin yaralarını sararken siyasetin depremzedeler için olmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:50
BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da Depremzedelere Destek Verdi

BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Depremzedelerin yanlarında olmanın siyasi bir mesele olmadığını ifade eden Destici, "Bu işin siyaseti olmaz. Sırf hükümeti, iktidarı eleştirmek adına yapılanı yapılmamış gibi göstermenin ahlaklı bir siyaset olmadığını" vurguladı.

Asrın Felaketi ve Devletin Gücü

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ikinci yılına girerken, hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Destici, deprem acısının derinleştiğini söyledi. Devletin, afetin ilk gününden itibaren yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Destici, hükümetin bölgede gösterdiği çabaları ayrıca takdir etti.

Önemli İlerlemeler Sağlandı

Son iki yıl içerisinde deprem bölgesinde önemli adımlar atıldığını ifade eden Destici, "Yapılması gereken konutların yarıdan fazlası tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar tüm konutların teslim edileceği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı" dedi. Ayrıca, bölgedeki yardım kuruluşlarına teşekkür etti.

9 Maddelik Öneri Paketi

Depremzedelere sahip çıkmanın kendilerini gururlandırdığını söyleyen Destici, yapılması gerekenler için bir 9 maddelik öneri paketi sundu. Türkiye genelinde bir konut analizi yapılması gerektiğini belirterek, "Kaçak, dayanıksız yapıların tespit edilip kategorize edilmesi şart" dedi.

Siyasi Etik ve Ahlak Vurgusu

Destici, siyasi etik ve ahlakın ön planda tutulması gerektiğini ifade etti ve eksiklerin eleştirilebileceğini, fakat yapılan tüm hizmetleri yok saymanın kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Destici, deprem bölgesinde özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında da bilgiler verdi. Bahçeli’nin sağlığının iyi olduğunu ve en kısa sürede normal hayatına döneceğini ifade etti.

Basın Mensuplarını Ziyaret

Destici, konteynerlerde hizmet veren basın mensuplarını da ziyaret etti. Bu ziyarete, BBP Genel Başkan yardımcıları Uğur Bulut, Bülent İspir, Nihat Gürbüz ve Durmuş Boztuğ eşlik etti.

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